Норматив достаточности регулятивного капитала банков в марте снизился на 0,42 п. п. до 16,49%

Норматив достаточности регулятивного капитала банков в марте снизился на 0,42 процентных пункта с 16,91% до 16,49%.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в марте снизился на 3,032 млрд гривен до 118,991 млрд гривен.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) снизился с 21,04% до 20,19% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился с 16,90% до 15,14% (норматив - не более 25%).

Мгновенная ликвидность в марте снизилась с 58,99% до 56,95% (норматив - не менее 20%), краткосрочная снизилась с 95,83% до 92,87% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность снизилась с 105,60% до 103,11% (норматив - не менее 40%).

В целом с начала года норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 0,39 п.п. с 16,10% до 16,49%.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,56 п.п. с 12,69% до 16,25%.