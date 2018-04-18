Mastercard намерен запатентовать технологию блокчейна для защиты идентификационных данных

В заявке, опубликованной на сайте патентного офиса США (USPTO), Mastercard описывает систему, в которой частично закрытый или частный блокчейн будет использоваться для получения и хранения идентификационных данных, таких как имя, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и т. д.

Mastercard заявляет, что технология блокчейна позволит исключить использование поддельных данных в системах компании.

«Использование блокчейна для хранения идентификационных и учетных данных может обеспечить неизменное хранение и точную проверку, а также предотвратить подделку таких данных», - говорится в описании патентной заявки.

Компания поясняет, что система будет генерировать «файл данных» для каждого объекта, который будет связан с открытым ключом и «географической юрисдикцией» - «подчиненными» объектами, в то время как «высшая» организация наложит цифровую подпись на свои файлы данных.

«Хэширующий модуль сервера обработки» впоследствии генерирует значение идентичности для каждого объекта и создает блок с меткой времени и запись последнего блока в блокчейне», - говорится в заявке.

В отличие от публичного блокчейна, технология Mastercard позволит определенным узлам отправлять данные, избежав «добавления данных, которые могут поставить под угрозу точность хранимой информации».

Проще говоря, только одобренные Mastercard узлы смогут обновлять идентификационную информацию в системе. По информации от разработчиков компании, предлагаемая система могла бы заменить другие способы доказательства личности, которые можно подделать.

«Бывают случаи, когда субъекту сложно опровергнуть ложную личность, что приводит к проблемам разного характера. Таким образом, существует потребность в техническом решении для обеспечения неизменного хранения данных идентификации и учетных данных, которые могут предотвратить эти проблемы», - считают в Mastercard.