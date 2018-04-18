НБУ обнародовал информацию о руководителях и владельцах существенного участия в ликвидированных банках

Национальный банк обнародовал информацию о руководителях и владельцах существенного участия в ликвидированных банках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Согласно ему, регулятор продолжает работу по повышению прозрачности банковской системы.

Так, на страницах официального интернет-представительства НБУ впервые размещена информация о руководителях банков, а также информация о руководителях и владельцах существенного участия в банках, которые были ликвидированы не по инициативе их владельцев.

Подчеркивается, что соответствующая информация обнародована во исполнение требований части 5 статьи 68 закона "О Национальном банке Украины" и находится в разделе "Банковский надзор" - "Регистрация банков" на страницах "Информация о руководителях банков" и "Руководители и владельцы существенного участия ликвидированных банков ".

На странице "Информация о руководителях банков" с помощью автоматизированной системы поиска можно найти информацию о руководителях банков по таким реквизитам: фамилия и/или имя и отчество; должность, которую лицо занимало в банке (указываются только руководящие должности); наименование банка, в котором лицо занимало руководящие должности; код банка (МФО); ЕГРПОУ банка; определенная дата или период, в который руководитель работал в банке.

Также в сообщении указано, что информация о руководителях и владельцах существенного участия в банках, которые были ликвидированы не по инициативе их владельцев, размещается на странице "Руководители и владельцы существенного участия ликвидированных банков".

В закладке каждого банка размещаются ссылки на загрузку (скачивание) таких файлов формата pdf: "Руководители ликвидированного банка", "Владельцы существенного участия ликвидированного банка".

Регулятор отмечает, что источником информации о руководителях банков являются данные, полученные НБУ от банков, и в случае выявления каких-либо ошибок или неточностей пользователи сайта могут сообщить об этом Национальному банку, отправив уточняющую информацию на электронной адрес managers.bank@bank.gov.ua.

На указанный электронный адрес можно присылать предложения и замечания по работе автоматизированной системы поиска информации о руководителях банков, которая в декабре 2018 будет работать в тестовом режиме.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк утвердил порядок согласования руководителей банков.