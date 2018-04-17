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Совет НБУ утвердил распределение прибыли за 2017 в 44,6 млрд гривен
17:35 16.04.2018 |
Совет Национального банка утвердил распределение прибыли за 2017 год в сумме 44,6 млрд гривен.
Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин, передают Українські Новини.
Совет НБУ утвердил смету НБУ, распределение прибыли за 2017 год и консолидированную финансовую отчетность регулятора.
Также совет принял во внимание аудиторский отчет НБУ.
По состоянию на 31 декабря 2017 года валюта баланса НБУ составила 1 027 млрд гривен, а прибыль - 62,3 млрд гривен.
Национальный банк в 2018 году должен перечислить в государственный бюджет 50,5 млрд гривен своей прибыли за прошлый год.
Как сообщали Українські Новини, в начале апреля совет Национального банка утвердил прогноз прибыли регулятора по итогам 2018 года к перечислению в госбюджет в 34,9 млрд гривен.
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