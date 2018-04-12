НБУ отменил положение о санационном банке

Национальный банк Украины (НБУ) признал потерявшим силу положение о порядке регистрации, выдачи лицензии, регулирования деятельности санационного банка и надзора за ним. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

"Это было сделано с учетом решения правления НБУ от 19 декабря 2017 года об отзыве лицензии санационного банка и ликвидации Родовид Банка", - говорится в сообщении.

Регулятор напоминает, что с 2011 года Родовид Банк осуществлял свою деятельность в статусе санационного банка. Однако в 2016 году НБУ и Минфин решили отказаться от использования этого финучреждения в качестве санационного, несмотря на то, что 25 февраля 2016 года = банк был признан неплатежеспособным и передан Фонду гарантирования вкладов физических лиц.