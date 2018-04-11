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PayPal договорится с банками о создании банковских карт для своих клиентов
10:14 11.04.2018 |
Компания PayPal планирует заняться традиционным банковским сервисом - выпускать дебетовые карты, которые можно обслуживать в банкоматах, а также страховать вклады. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что у PayPal нет банковской лицензии на работу в США, поэтому компания будет сотрудничать с крупнейшими банками, которые имеют право предоставлять подобные услуги. "Поэтому это не PayPal будет предоставлять клиентам свой сервис, а - один банк выпускать и обслуживать карты, другой - проводить финансовые операции по этим картам, третий - хранить ваши деньги. А рекламироваться это будет как услуга PayPal", - пишет WSJ.
PayPal уже довольно давно работает в сфере банковского сервиса, но только для крайне небольшого количества людей. В рамках тестовой программы клиенты PayPal не платят за использование карт, нет практически никаких ограничений на ввод-вывод средств. Единственная платная услуга - снятие денег в банкоматах у банков, которые не являются партнерами сервиса.
PayPal используют более 200 млн человек по всему миру. В 2017 году через платежные сервисы компании прошло более $40 млрд.
Компания PayPal планирует работать по модели "виртуальных банков". У таких финансовых организаций нет собственной лицензии на работу, сети банкоматов и физических отделений. Фактически они сотрудничают с крупными банками, которые имеют разрешение на подобные операции, и продают свой сервис на их базе.
Отметим, Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №5361-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств". Законопроект должен был облегчить выход на украинский рынок международных платежных систем - таких, как PayPal, ApplePay и GoogleWallet.
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