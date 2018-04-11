ФГВФЛ досрочно погасил часть кредита НБУ в 0,9 млрд гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) досрочно погасил часть кредита Национального банка в размере 900 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.

4 апреля фонд в очередной раз совершил досрочное погашение части кредита от Национального банка в сумме 900 млн гривен.

Досрочное погашение доли задолженности стало возможным благодаря успешной реализации активов неплатежеспособных банков, что позволило фонду накопить достаточную сумму средств.

За последние 8 месяцев Фонд досрочно погасил часть кредитов НБУ на сумму 5,6 млрд гривен, из них 3,6 млрд гривен - с начала 2018 года.

Остаток задолженности по привлечениями фонда по состоянию на 5 апреля составляет 63 342, млн гривен, в том числе: 2 884 млн гривен задолженность по кредитам НБУ; 59 558,6 млн гривен задолженность по векселям (перед Министерством финансов Украины, без учета процентов).

Как сообщали Українські Новини, Фонд гарантирования разработал проект порядка досрочного погашения векселей ФГВФЛ (долгов перед государством), который был поддержан на Совете по вопросам финансовой стабильности 19 января 2018 года.

На данный момент Фонд гарантирования ведет консультации с Министерством финансов по практической реализации этого механизма и надеется, что в ближайшее время Кабинет Министров примет соответствующее решение, которое позволит начать досрочное погашение указанных долговых обязательств.