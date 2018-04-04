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Активы ФГВФЛ в марте увеличились на 1,1% до 14,98 млрд гривен
17:50 03.04.2018 |
Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в марте увеличились на 1,1%, или на 164 млн гривен до 14,980 млрд гривен (на 1 апреля 2018 года).
Об этом свидетельствуют статистические данные фонда, передают Українські Новини.
В Фонд гарантирования вкладов по состоянию на 1 апреля входит 83 участника.
Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 91,955 млрд гривен (по состоянию на 1 марта).
В 2017 году активы фонда сократились с 15,3 млрд гривен до 14,4 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы ФГВФЛ увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.
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