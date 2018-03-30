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НБУ намерен изменить порядок межбанковских переводов средств в Украине в национальной валюте
13:56 30.03.2018 |
Национальный банк намерен изменить порядок межбанковских переводов средств в Украине в национальной валюте.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк предлагает внести изменения в Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте в связи с изменениями украинского законодательства.
С этой целью регулятор разработал проект постановления правления Национального банка Украины "Об утверждении изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте".
Проект подготовлен во исполнение закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах", согласно которому: предметом обременения могут быть имущественные права на средства, учитываемые на корреспондентском счете; остановка собственных расходных операций банка может осуществляться, в частности, в случаях, предусмотренных договором и/или условиями обременения, предметом которого являются имущественные права на средства, учитываемые на корреспондентском счете; обращение взыскания на предмет обременения может осуществляться путем договорного списания по платежному требованию обременителя.
Учитывая вышеуказанные изменения в законодательстве Украины, проектом предлагается: отменить обязанность по использованию печатей на документах, представляемых банком для открытия и ведения корреспондентского счета, в том числе в Национальном банке; определить порядок действий в случае получения уведомления банка-корреспондента и/или обременителя о наличии оснований для обращения взыскания на предмет обременения, которым являются имущественные права на денежные средства на корреспондентском счете банка.
Кроме того, проектом предлагается внести другие изменения в инструкцию, касающиеся: приведения перечня счетов, по которым не производится остановка расходных операций банка; оформления в электронном виде разрешения на работу банка в системе электронных платежей Национального банка; определения нового порядка резервирования и восстановления функционирования системы электронных платежей Национального банка; приведения норм Инструкции в соответствие с изменениями, которые произошли в структуре Нацбанка.
Проект размещен для общественного обсуждения на странице официального интернет-представительства Национального банка, поскольку в соответствии с законом "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" он должен публиковаться с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений.
Как сообщали Українські Новини, НБУ расширил перечень операций бизнеса, на поступления по которым не распространяется требования обязательной продажи.
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