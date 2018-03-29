Barclays выплатит $2 млрд для урегулирования дела о мошенничестве с ипотечными облигациями

Британский банк Barclays согласился уплатить штраф в размере $2 млрд для урегулирования иска министерства юстиции США, обвинявшего его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций в период с 2005 по 2007 год.

Этот штраф будет отражен в отчетности Barclays за первый квартал 2018 года и приведет к снижению показателя достаточности капитала первого уровня на 45 базисных пунктов. Тем не менее, банк не планирует снижать дивиденды за текущий год.

Банк обвинялся в намеренном и систематическом завышении ключевых характеристик этих бумаг.

Кроме того, бывший глава отдела секьюритизации выскорисковых ипотечных бумаг банка Пол Менефи и бывший старший трейдер по таким бумагам Джон Кэрролл уплатят штрафы на общую сумму $2 млн.

Американские власти уже несколько лет проводят расследования в связи с активным размещением банками ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой (RMBS), перед финансовым кризисом 2008 года. Общая сумма наложенных штрафов составляет десятки миллиардов долларов.

Акции Barclays дорожают на 0,9% в четверг. С начала года капитализация банка выросла на 2,4%, до 35,16 млрд фунтов стерлингов ($49,46 млрд).