НБУ продлил для банков процесс перехода на МСФО-9

Национальный банк продлил для банков процесс перехода на МСБО-9.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

В частности, для обеспечения постепенного перехода банков Украины на МСФО-9 Национальный банк не будет применять к банкам меры воздействия за нарушения ими до 30 июня 2018 года (включительно) требований нормативно-правовых актов НБУ по представлению статистической отчетности и нормативов деятельности, если такие нарушения связаны с переклассификацией и изменением оценки финансовых инструментов в соответствии с МСФО-9.

Отмечается, что соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка от 28 марта 2018 №29 "О внесении изменения в постановление правления Национального банка Украины от 12 января 2018 №1".

Постановление вступает в силу с 30 марта 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, с 1 января банки перешли на МСФО-9.