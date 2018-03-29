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Порошенко ввел в состав СНБО Смолия
09:37 29.03.2018 |
Президент Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны главу Национального банка Якова Смолия.
Об этом говорится в указе Президента №90 от 28 марта, передают Українські Новини.
Порошенко вывел из состава СНБО бывшего главу НБУ Валерию Гонтареву и ввел в состав совета Смолия.
Как сообщали Українські Новини, 15 марта Верховная Рада назначила Смолия на должность главы Нацбанка.
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