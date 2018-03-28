ФГВФЛ досрочно погасил часть кредита НБУ в 700 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) досрочно погасил часть кредита Национального банка в размере 700 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.

Фонд гарантирования 28 марта 2018 совершил очередное досрочное погашение части кредита Национального банка в сумме 700 млн гривен.

Остаток задолженности фонда по состоянию на 26 марта составляет 63 342 млн гривен, в том числе: 3 784,3 млн гривен задолженность по кредитам НБУ; 59 558,6 млн гривен задолженность по векселям (перед Министерством финансов).

Как сообщали Українські Новини, Фонд гарантирования разработал проект порядка досрочного погашения векселей ФГВФЛ (долгов перед государством), который был поддержан на Совете по вопросам финансовой стабильности 19 января 2018 года.

На данный момент Фонд гарантирования ведет консультации с Министерством финансов по практической реализации этого механизма и надеется, что в ближайшее время Кабинет Министров примет соответствующее решение, которое позволит начать досрочное погашение указанных долговых обязательств.