Рост бонусов в банках Уолл-стрит в 2017г был максимальным за 4 года

Средний размер бонусов в банках Уолл-стрит в прошлом году составлял $184,22 тыс., что является самым существенным показателем со времен до финансового кризиса, пишет The Wall Street Journal.

Общий объем таких выплат вырос на 17% и достиг $31,7 млрд. Это максимальный подъем за последние четыре года.

Средняя величина бонусов в американских банках опускалась до минимума в 2008 году и составляла тогда чуть более $100 тыс. Самый высокий уровень в $191,36 тыс. был отмечен в 2006 году, свидетельствуют данные Управления финансового контроля штата Нью-Йорк.

Таким образом, прошлогодняя сумма не намного ниже максимума, отмечает WSJ.

В расчет не входят компенсации в виде пакетов акций и другие виды отложенных выплат, которые часто составляют основную часть бонусов в крупнейших банках Уолл-стрит.

Штат финансовых организаций в 2017 году насчитывал 176,9 тыс. человек, что немного меньше показателя годом ранее.

Выручка банков в прошлом году выросла на 4,5% - до $153 млрд. Доходы от торговли подскочили на 10%, несмотря на падение выручки от подобных операций у крупнейших фирм Уолл-стрит.

Индекс KBW Nasdaq Bank, в расчет которого входят банковские акции, повысился на 16% в 2017 году.

