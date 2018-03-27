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Рост бонусов в банках Уолл-стрит в 2017г был максимальным за 4 года
15:59 27.03.2018 |
Средний размер бонусов в банках Уолл-стрит в прошлом году составлял $184,22 тыс., что является самым существенным показателем со времен до финансового кризиса, пишет The Wall Street Journal.
Общий объем таких выплат вырос на 17% и достиг $31,7 млрд. Это максимальный подъем за последние четыре года.
Средняя величина бонусов в американских банках опускалась до минимума в 2008 году и составляла тогда чуть более $100 тыс. Самый высокий уровень в $191,36 тыс. был отмечен в 2006 году, свидетельствуют данные Управления финансового контроля штата Нью-Йорк.
Таким образом, прошлогодняя сумма не намного ниже максимума, отмечает WSJ.
В расчет не входят компенсации в виде пакетов акций и другие виды отложенных выплат, которые часто составляют основную часть бонусов в крупнейших банках Уолл-стрит.
Штат финансовых организаций в 2017 году насчитывал 176,9 тыс. человек, что немного меньше показателя годом ранее.
Выручка банков в прошлом году выросла на 4,5% - до $153 млрд. Доходы от торговли подскочили на 10%, несмотря на падение выручки от подобных операций у крупнейших фирм Уолл-стрит.
Индекс KBW Nasdaq Bank, в расчет которого входят банковские акции, повысился на 16% в 2017 году.
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