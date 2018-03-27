Amazon активно обсуждает с банками вопросы разработки специальных банковских счетов для своих клиентов

По оценке Bain и Co, в течение пяти лет количество счетов клиентов США, пользующихся банковскими услугами Amazon, может превысить 70 млн, что сопоставимо с числом клиентских счетов в третьем по величине банке страны Wells Fargo.

Недавно проведенный анализ последовал за сообщениями о том, что Amazon активно обсуждает с банками, в том числе с JPMorgan Chase и Capital One, вопросы разработки специальных банковских счетов для своих клиентов.

Банковский альянс позволил бы Amazon преодолевать регуляторные барьеры, а также экономить на межбанковских комиссиях и перейти на другие, более прибыльные финансовые продукты.

По мнению Bain & Company, предоставление возможности клиентам платить непосредственно со своего банковского счета Amazon, а не с помощью кредитных карт, позволит Amazon избежать уплаты ежегодных межбанковских комиссий на сумму свыше 0,25 млрд. долл. США.

Прогноз в 70 млн будущих клиентов указывает на то, что Amazon так или иначе привлекает на финансовое обслуживание практически половину своей клиентской базы. Именно столько респондентов недавнего опроса Bain заявили, что намерены покупать финансовые продукты у технологического гиганта в течение следующих пяти лет.