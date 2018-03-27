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Функция оплаты товаров и услуг появилась в мессенджере WhatsApp
09:19 27.03.2018 |
Мессенджер WhatsApp добавил к услугам своих пользователей новую функцию, при помощи которой можно производить оплату покупок услуг и товаров.
Отмечается, что пользователи WhatsApp смогут оплачивать различные товары и услуги при помощи QR-кода. Эта возможность была реализована разработчиками в последнем обновлении мессенджера.
Для активации возможности оплаты посредством приложения мессенджера пользователям необходимо зайти в меню "настройки", найти раздел "платежи" и выбрать вариант "новый платеж". После этого будет необходимо запустить камеру, которая просканирует QR-код товара.
Поясняется, что в бета-версии мессенджнра есть одно ограничение. Эта функция будет работать только на тех территориях, где ранее была запущена платежная система мессенджера. Однако разработчики ПО пообещали, что скоро платить посредством приложения WhatsApp можно будет по всему миру.
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