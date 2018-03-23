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Норматив достаточности регулятивного капитала банков в феврале вырос на 0,66 п. п. до 16,91%
10:17 23.03.2018 |
Норматив достаточности регулятивного капитала банков в феврале вырос на 0,66 процентных пункта с 16,25% до 16,91%.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.
Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).
Регулятивный капитал банков Украины в феврале вырос на 3,1 млрд гривен до 122,023 млрд гривен.
Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) повысился с 20,92% до 21,04% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился с 17,56% до 16,90% (норматив - не более 25%).
Мгновенная ликвидность в феврале выросла с 56,35% до 58,99% (норматив - не менее 20%), краткосрочная выросла с 94,80% до 95,83% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность выросла с 103,99% до 105,6% (норматив - не менее 40%).
В целом с начала года норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 0,81 п.п. с 16,10% до 16,91%.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,56 п.п. с 12,69% до 16,25%.
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