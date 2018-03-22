Barclays встроит платежный сервис bPay в часы семи производителей

Barclays объединяет усилия с семью производителями часов, чтобы предложить массовому покупателю технологию бесконтактных платежей bPay. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В частности, Guess Watches, Mondaine, Timex, Kronaby, Suunto, Adexe и LBS согласились интегрировать чип bPay в ряд устройств, от традиционных часов до фитнес-трекеров.

На основе прошлогоднего опыта выпуска бесконтактных часов Fairfield, Timex в мае 2018 г. выпустит еще восемь устройств с поддержкой bPay, в то время как Guess работает над линейкой из шести часов. LBS представит бесконтактный ремешок, который подходит к любым часам.





В Barclays отметили, что популярность платежей с помощью носимых устройств растет, а объем расходов по транзакциям, осуществленным посредством bPay в 2017 г. вырос на целых 129% в годовом исчислении.

Адам Херсон (Adam Herson), директор по развитию бизнеса Barclays Mobile Payments, отмечает: «Покупая бутылку воды на пробежке или газету во время прогулки по городу, современные покупатели хотят, чтобы процесс платежа был «встроенным» и беспроблемным.

Наш революционный гибкий чип bPay означает, что мы можем превратить любые традиционные часы в интеллектуальное устройство, и при этом - без ущерба для стиля».