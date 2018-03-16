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НБУ утвердил регуляторные стимулы банкам для реструктуризации проблемной задолженности
16:57 16.03.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил ряд регуляторных стимулов для повышения интереса банков к реструктуризации проблемной задолженности, сообщается на веб-сайте центробанка.
НБУ в частности предоставил банкам право приостанавливать признание дефолта должников, кредиты которых реструктуризированы в соответствии с законом "О финансовой реструктуризации", без применения минимального периода нахождения должников в дефолтном классе (180/365 дней).
Кроме того, Нацбанк привел в соответствие дату начала отсчета с датой начала внедрения новых подходов к определению "нерабочих" активов, уточнил порядок, объем и срок учета банками стоимости залога по "нерабочим" кредитам, а также отсрочил дату вступления в силу норм положения №351, устанавливающих критерии для оценщиков залогов банков.
Соответствующие изменения в "Положение об определении банками размера кредитного риска" утверждены постановлением правления НБУ №26 от 16 марта 2018 года, которое вступает в силу с 17 марта 2018 года.
Как сообщалось, принятый парламентом 14 июня 2016 года закон "О финансовой реструктуризации" направлен на содействие восстановлению хозяйственной деятельности должников, находящихся в критическом финансовом положении, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их хозяйственной деятельности. Ключевым органом в процедуре досудебного урегулирования долгов бизнеса станет набсовет, который будет работать как координационный орган по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации.
Согласно закону, набсовет состоит из девяти человек: по одному представителю от Нацбанка, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли и Министерства юстиции Украины, пять представителей объединений участников финансовых рынков, объединений представителей бизнеса, экспертов рынка, кандидатуры которых проходят обсуждения на заседании финкомитета.
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