НБУ утвердил регуляторные стимулы банкам для реструктуризации проблемной задолженности

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил ряд регуляторных стимулов для повышения интереса банков к реструктуризации проблемной задолженности, сообщается на веб-сайте центробанка.

НБУ в частности предоставил банкам право приостанавливать признание дефолта должников, кредиты которых реструктуризированы в соответствии с законом "О финансовой реструктуризации", без применения минимального периода нахождения должников в дефолтном классе (180/365 дней).

Кроме того, Нацбанк привел в соответствие дату начала отсчета с датой начала внедрения новых подходов к определению "нерабочих" активов, уточнил порядок, объем и срок учета банками стоимости залога по "нерабочим" кредитам, а также отсрочил дату вступления в силу норм положения №351, устанавливающих критерии для оценщиков залогов банков.

Соответствующие изменения в "Положение об определении банками размера кредитного риска" утверждены постановлением правления НБУ №26 от 16 марта 2018 года, которое вступает в силу с 17 марта 2018 года.

Как сообщалось, принятый парламентом 14 июня 2016 года закон "О финансовой реструктуризации" направлен на содействие восстановлению хозяйственной деятельности должников, находящихся в критическом финансовом положении, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их хозяйственной деятельности. Ключевым органом в процедуре досудебного урегулирования долгов бизнеса станет набсовет, который будет работать как координационный орган по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации.

Согласно закону, набсовет состоит из девяти человек: по одному представителю от Нацбанка, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли и Министерства юстиции Украины, пять представителей объединений участников финансовых рынков, объединений представителей бизнеса, экспертов рынка, кандидатуры которых проходят обсуждения на заседании финкомитета.

