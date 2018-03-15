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Рада отправила Гонтареву в отставку с должности главы Нацбанка
14:03 15.03.2018 |
Верховная Рада поддержала представление президента Украины об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение об отставке В.Гонтаревой поддержали 342 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.
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