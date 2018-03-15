Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в феврале сократились на 4% до 64,9 млрд гривен

Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в феврале сократился на 4%, или на 2,7 млрд гривен до 64,944 млрд гривен по состоянию на 1 марта 2018 года.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.

С начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 5,4% с 74,8 млрд гривен.

Из 64,9 млрд гривен задолженность неплатежеспособных банков составила примерно 54 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк 10 января выделил рефинансирование Приватбанку на 2,3 млрд гривен.

В 2017 году объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 8,2% с 74,8 млрд гривен.