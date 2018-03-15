Конгресс США приблизился к изменению закона Додда-Франка

Сенат США одобрил смягчение банковского регулирования, приблизив конгресс к изменению закона Додда - Франка, принятого после мирового финансового кризиса 2007-2009 гг., сообщает Reuters.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовало 67 сенаторов, против - 31.

Теперь документ будет направлен в палату представителей США, где республиканцы заявляют, что хотят добавить дополнительные положения для смягчения финансового регулирования. Некоторые сторонники законопроекта опасаются, что более поздние изменения могут подорвать сделку, заключенную между республиканцами и демократами в сенате.

Законопроект должен освободить сотни небольших банков от некоторых наиболее жестких пунктов закона Додда - Франка, оставив при этом в значительной степени нетронутым режим регулирования крупнейших банков страны.

Эта мера знаменует собой первое значительное изменение финансовых правил с момента принятия закона Додда - Франка в 2010 г. Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект, если он будет одобрен палатой представителей.

Посткризисные правила ужесточили надзор над всеми банками независимо от их размера и потенциальной угрозы для финансовой системы. Сейчас законодатели хотят изменить правило, которое требует от банков иметь на балансе определенный уровень капитала на основе общего размера активов независимо от их риска.

К примеру, денежные средства или депозиты клиентов, размещенные в Федеральной резервной системе, считаются такими же рискованными активами, как субстандартные ипотечные кредиты или "мусорные" облигации. Это правило, известное как коэффициент финансового левериджа, направлено на то, чтобы банки не могли пойти на больший риск, не имея достаточной подушки безопасности на случай краха.

Республиканские критики говорят, что закон Додда - Франка чрезмерно ужесточил регулирование и ограничил способность банков кредитовать. Между тем, многие демократы отмечают, что это обеспечивает важную защиту для потребителей и налогоплательщиков.

Законопроект повышает порог, при котором банки считаются системно рискованными и подлежат более строгому надзору, с $50 млрд до $250 млрд. Документ освобождает банки с активами менее $10 млрд от правил, запрещающих торговлю с использованием собственных средств, а также освобождает небольшие банки от ряда других посткризисных правил.

Кроме того, законопроект позволит депозитарным банкам, таким как BNY Mellon и State Street Corp, освободить депозиты клиентов, которые они размещают в центробанке, от строгих требований расчета капитала.

Некоторые консервативные республиканцы в палате представителей заявляют, что хотят расширить законопроект, включив в него дополнительные положения для смягчения регулирования. Любые изменения, внесенные в документ в палате представителей, должны получить одобрение сената. Некоторые сторонники законопроекта опасаются, что дополнения республиканцев могут лишить документ поддержки демократов в сенате.