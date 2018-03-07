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НБУ изменил требования к ответственным за финансовый мониторинг в банках
14:54 07.03.2018 |
Национальный банк изменил требования к ответственным за финансовый мониторинг в банках.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Согласно ему, ответственным работником или временно исполняющим обязанности ответственного работника банка - юридического лица не может быть руководитель структурного подразделения банка/филиала иностранного банка, который непосредственно предоставляет банковские и другие финансовые услуги клиентам, руководитель банка, которому непосредственно подчинено такое структурное подразделение банка.
Также согласно изменениям, ответственным работником или временно исполняющим обязанности ответственного работника банка должно быть лицо, имеющее стаж работы в банковской системе, связанное с деятельностью в сфере предотвращения легализации криминальных доходов или финансирования терроризма не менее трех лет; или стаж работы на должности руководителя банка (подразделения банка) по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов или финансирования терроризма не менее одного года.
Отмечается, что соответствующие изменения были внесены постановлением правления НБУ от 1 марта 2018 года №20 "О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", которое вступает в силу 8 марта 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.
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