Уолл-стрит продолжает войну с законом Додда - Франка

Первая значительная двухпартийная попытка изменить правила, установленные после финансового кризиса 2008 г., превращается в настоящую битву на Капитолийском холме. Крупнейшие банки Уолл-стрит не скрывают, что хотят смягчить ключевое требование финансовой прочности кредитных организаций.

На этой неделе сенат планирует провести голосование по законопроекту, который должен освободить сотни небольших банков от некоторых наиболее жестких пунктов принятого в 2010 г. закона Додда - Франка (Dodd - Frank law), оставив при этом в значительной степени нетронутым режим регулирования крупнейших банков страны.

Однако банковские гиганты, такие как Citigroup и JPMorgan Chase, бросили все свои силы на малозаметное положение законопроекта, которое предоставляет небольшое исключение к требуемому уровню капитала. Они настаивают на расширении этого исключения до такой степени, что оно, по мнению ряда аналитиков и бывших регуляторов, может подорвать суть закона Додда - Франка.

"Несмотря на то что эта борьба не получила достойного общественного внимания, ее последствия чрезвычайно серьезны, - считает директор департамента политических исследований инвестиционного банка Compass Point Исаак Болтанский. - Все это указывает на очередной раунд войны против закона Додда - Франка".

Эти усилия знаменуют поворотный момент для крупных банков, которые после финансового кризиса оставались в тени, пытаясь восстановить сильно пошатнувшееся доверие общества и законодателей.

Сегодня крупные банки имеют поддержку Белого дома и контролируемого республиканцами конгресса, которые рассматривают дерегулирование как одну из своих приоритетных задач.

Это стимулирует усилия по смягчению некоторых посткризисных правил, ужесточивших надзор над всеми банками независимо от их размера и потенциальной угрозы для финансовой системы. Сейчас законодатели хотят изменить правило, которое требует от банков иметь на балансе определенный уровень капитала на основе общего размера активов независимо от их риска.

К примеру, денежные средства или депозиты клиентов, размещенные в Федеральной резервной системе, считаются такими же рискованными активами, как субстандартные ипотечные кредиты или "мусорные" облигации. Это правило, известное как коэффициент финансового левериджа, направлено на то, чтобы банки не могли пойти на больший риск, не имея достаточной подушки безопасности в случае краха.

Сенатский законопроект, предложенный республиканцем Майком Крапо, предоставляет небольшое послабление. При нынешней формулировке оно будет применимо лишь для трех банков, все из которых принимают депозиты в основном от крупных компаний по управлению активами. Эти банки также известны как депозитарные банки.

Три депозитарных банка - Bank of New York Mellon, State Street и Northern Trust - при расчете объема капитала на своих балансах смогут не учитывать депозиты, которые они получают от других банков и немедленно передают на хранение Федеральному резерву или другому центральному банку.

По словам пресс-секретаря Bank of New York Mellon Дженнифер Хендрикс Салливан, это послабление "признает уникальную бизнес-модель депозитарных банков".

Однако Citigroup и JPMorgan считают, что данное исключение нельзя назвать справедливым. Они считают, что поскольку они также принимают депозиты от других банков и хранят их в ФРС, то должны получать такое же послабление, даже если это не является основным направлением их бизнеса.

Лоббисты этих двух финансовых гигантов надеются убедить законодателей изменить законопроект таким образом, чтобы все банки, которые принимают депозиты на хранение, могли воспользоваться этим исключением.

Пока неизвестно, готовы ли законодатели внести эту поправку в документ, но сторонники первоначального требования к капиталу уже высказывают свою обеспокоенность. Они считают, что подобным шагом будет ликвидирована основная цель закона - уберечь систему от опасных финансовых продуктов и рискованного поведения.

"Это не мелкая поправка, - считает бывший председатель Федеральной корпорации по страхованию вкладов Шейла Баир. - И она будет неоправданным смягчением правил по банковскому капиталу".

Экономист Аарон Кляйн, помогавший банковскому комитету сената написать закон Додда - Франка, уверен, что изменения коэффициента финансового левериджа могут создать "опасную ситуацию", в которой банки начнут требовать дополнительных смягчений, ликвидируя, таким образом, суть закона. Банки могут начать утверждать, что другие виды активов, такие как наличные и казначейские облигации, также не должны учитываться.

Перспектива лоббистской борьбы пугает небольшие банки, которые много лет ждали законодательного механизма, способного ослабить ряд требований, включая необходимость регулярно проходить стресс-тесты. Успех законопроекта зависит от поддержки демократов, которые могут отказаться голосовать за документ, который в нынешнем виде будет помогать лишь крупным игрокам сектора.

Но даже если законопроект в сенате будет провален, ФРС может облегчить бремя банкам. Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что он выступает за изменение способа расчета всего коэффициента финансового левериджа, в результате чего в итоге должны выиграть три депозитарных банка.