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Объем теневого банковского сектора в мире вырос до $45 трлн - FSB
16:31 05.03.2018 |
Объем теневого банковского сектора в мире достиг $45,2 трлн, или 13% от активов мировой финансовой системы в 29 исследованных странах и территориях, говорится в докладе Совета финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB).
По сравнению с предыдущей оценкой, проводившейся в 2016 году, объем теневого банкинга вырос на 7,6%. FSB приводит эти данные в соответствии с узким определением теневого банкинга.
Доклад FSB впервые включает данные из Китая и Люксембурга.
Согласно узкому определению, на долю США приходится 31% активов теневой финансовой системы, Китая - 16%, Каймановых островов - 10%, Японии - 6%.
"Небанковское финансирование является ценной альтернативой банковскому финансированию и помогает поддержать активность реальной экономики", - отмечает FSB. Однако с учетом опыта предыдущего мирового кризиса совет приходит к выводу, что рост теневого банкинга может привести к новым рискам.
Широкий показатель, учитывающий все финкомпании, кроме банков, центральных банков, пенсионных фондов и страховщиков, вырос на 8% - до $99 трлн, максимума по крайней мере с 2002 года. Эта сумма равна 30% активов мировой финансовой системы.
Совет по финансовой стабильности был учрежден странами G20 на Лондонском саммите в апреле 2009 года на базе Форума финансовой стабильности (FSF), существовавшего с 1999 года, для поиска путей по предотвращению будущих кризисов. В состав FSB входят представители национальных финансовых органов власти (центральных банков, надзорных органов, министерств финансов) всех стран G20, международных финансовых институтов, комиссий экспертов центральных банков.
FSB базируется в Базеле (Швейцария), с 2011 года его председателем является Марк Карни - глава Банка Англии.
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