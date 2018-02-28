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Совет НБУ одобрил оценку деятельности правления регулятора в 2017
11:46 28.02.2018 |
Совет Национального банка одобрил оценку деятельности правления регулятора в 2017 году.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передают Українські Новини.
27 февраля 2018 состоялось заседание Совета Национального банка, на котором был заслушан отчет правления по выполнению Основных принципов денежно-кредитной политики в 2017 году.
По его результатам совет принял соответствующую оценку деятельности правления и рекомендации правлению НБУ и правительству.
Совет принял к сведению информацию правления Национального банка по выполнению основных принципов денежно-кредитной политики в 2017 году.
Одобрена доработанная с учетом результатов обсуждения оценка советом деятельности правления Национального банка по выполнению основных принципов денежно-кредитной политики в 2017 году.
Работу правления НБУ признана такой, что является благоприятной для обеспечения целей по инфляции в среднесрочной перспективе.
Совет отметил улучшение отдельных показателей банковского сектора.
В частности, в 2017 году оживился приток депозитов в банковскую систему, наблюдалось повышение активности банков на потребительском сегменте кредитного рынка Украины.
Были также указаны на фундаментальные риски банковского сектора, которые оставались значительными.
В частности, высокой была доля неработающих кредитов, которая по состоянию на начало 2018 составляла почти 55%.
Совет Национального банка считает необходимым обеспечение дальнейшего развития сотрудничества Национального банка с правительством и другими органами исполнительной власти в развитии соответствующих институциональных условий эффективного достижения и поддержания ценовой стабильности в государстве, в том числе в части прогнозирования макроэкономических показателей.
В заседании принимали участие члены совета Национального банка, члены правления и директора департаментов Национального банка, представители министерств и ведомств, регуляторов финансового рынка, руководители банковских ассоциаций, а также известные представители научных и экспертных кругов.
Как сообщали Українські Новини, председатель совета Национального банка Богдан Данилишин выступает за согласование монетарной политики Национального банка с Кабинетом Министров.
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