Совет НБУ одобрил оценку деятельности правления регулятора в 2017

Совет Национального банка одобрил оценку деятельности правления регулятора в 2017 году.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передают Українські Новини.

27 февраля 2018 состоялось заседание Совета Национального банка, на котором был заслушан отчет правления по выполнению Основных принципов денежно-кредитной политики в 2017 году.

По его результатам совет принял соответствующую оценку деятельности правления и рекомендации правлению НБУ и правительству.

Совет принял к сведению информацию правления Национального банка по выполнению основных принципов денежно-кредитной политики в 2017 году.

Одобрена доработанная с учетом результатов обсуждения оценка советом деятельности правления Национального банка по выполнению основных принципов денежно-кредитной политики в 2017 году.

Работу правления НБУ признана такой, что является благоприятной для обеспечения целей по инфляции в среднесрочной перспективе.

Совет отметил улучшение отдельных показателей банковского сектора.

В частности, в 2017 году оживился приток депозитов в банковскую систему, наблюдалось повышение активности банков на потребительском сегменте кредитного рынка Украины.

Были также указаны на фундаментальные риски банковского сектора, которые оставались значительными.

В частности, высокой была доля неработающих кредитов, которая по состоянию на начало 2018 составляла почти 55%.

Совет Национального банка считает необходимым обеспечение дальнейшего развития сотрудничества Национального банка с правительством и другими органами исполнительной власти в развитии соответствующих институциональных условий эффективного достижения и поддержания ценовой стабильности в государстве, в том числе в части прогнозирования макроэкономических показателей.

В заседании принимали участие члены совета Национального банка, члены правления и директора департаментов Национального банка, представители министерств и ведомств, регуляторов финансового рынка, руководители банковских ассоциаций, а также известные представители научных и экспертных кругов.

Как сообщали Українські Новини, председатель совета Национального банка Богдан Данилишин выступает за согласование монетарной политики Национального банка с Кабинетом Министров.