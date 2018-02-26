ЕБРР поддерживает принятую Украиной стратегию для госбанков

Крупнейший международный инвестор Украины - Европейский банк реконструкции и развития - поддерживает утвержденную Кабинетом министров обновленную стратегию для государственных банков.

Об этом сообщил журналистам директор ЕБРР в Украине .

"Я могу подтвердить, поскольку также был участником этого процесса, что разработка стратегии проходила в форме общей дискуссии. И на сегодня в результате мы имеем очень четкую стратегию, четкое видение целей для дальнейшего развития сектора государственных банков", - сказал он.

Аджунер отметил, что помимо ЕБРР, в разработке стратегии участвовали и другие международные организации, - Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Международный валютный фонд.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями - "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".