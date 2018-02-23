НБУ намерен начать строительство нового центра обработки данных в 2018

Национальный банк намерен начать строительство нового основного центра обработки данных регулятора в текущем году.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.

Согласно ему, введение центра в эксплуатацию запланировано на 2020 год.

Новый центр будет отвечать самым современным технологическим требованиям, стандарту TIER IV и даст возможность широко применять преимущества облачных технологий в работе информационных систем регулятора.

Планируется, что он значительно повысит кибербезопасность в финансовой сфере и обеспечит защиту критической информационной инфраструктуры банковской системы Украины в условиях устойчивой тенденции к росту количества киберугроз.

Определение генерального подрядчика на выполнение строительных работ будет проводиться публично по процедуре открытых торгов через систему ProZorro.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк договорился с компанией "Инлюкс" о ремонте здания Центрального хранилища НБУ на сумму 2 499 тыс. гривен.



