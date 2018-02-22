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НБУ намерен ввести новый норматив - коэффициент чистого стабильного финансирования HSFR в 2019
13:39 21.02.2018 |
Национальный банк намерен ввести коэффициент чистого стабильного финансирования (HSFR) в 2019 году.
Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.
"Следующий норматив, над которым мы сейчас работаем, будет в следующем году", - заявила Рожкова.
HSFR будет рассчитываться как отношение объема имеющегося стабильного фондирования к объему необходимого стабильного фондирования и должен составлять более или равно 100%.
Целью нового норматива является усиление позиции банков на горизонте года.
По словам Рожковой, Нацбанк планирует переводить банковскую систему на новые нормативы в виду того, что старые не имели экономической сути.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил ввести новый норматив для банков - коэффициент покрытия ликвидностью LCR.
С 1 июня 2018 года расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом режиме, который продлится 6 месяцев.
С 1 декабря 2018 года норматив LCR станет обязательным к исполнению.
Банки будут рассчитывать его ежедневно и отчитываться НБУ на ежемесячной основе.
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