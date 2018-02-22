НБУ намерен ввести новый норматив - коэффициент чистого стабильного финансирования HSFR в 2019

Национальный банк намерен ввести коэффициент чистого стабильного финансирования (HSFR) в 2019 году.

Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Следующий норматив, над которым мы сейчас работаем, будет в следующем году", - заявила Рожкова.

HSFR будет рассчитываться как отношение объема имеющегося стабильного фондирования к объему необходимого стабильного фондирования и должен составлять более или равно 100%.

Целью нового норматива является усиление позиции банков на горизонте года.

По словам Рожковой, Нацбанк планирует переводить банковскую систему на новые нормативы в виду того, что старые не имели экономической сути.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил ввести новый норматив для банков - коэффициент покрытия ликвидностью LCR.

С 1 июня 2018 года расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом режиме, который продлится 6 месяцев.

С 1 декабря 2018 года норматив LCR станет обязательным к исполнению.

Банки будут рассчитывать его ежедневно и отчитываться НБУ на ежемесячной основе.