Банковский сектор вернется к прибыльности в 2018, - НБУ

Национальный банк ожидает, что банковский сектор вернется к прибыльности в 2018 году.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Наши ожидания на 2018 год. По нашему мнению банковский сектор возвращается к прибыльной деятельности в целом. Мы ожидаем как роста операционных доходов банков, так и снижения отчислений в резервы банков. Большинство банков пытались оставить свои проблемы в прошлом году. Они отобразили реальное качество кредитного портфеля", - сказал он.

Ваврищук добавил, что 2018 год с убытком закончат менее 10 банков.

Как сообщали Українські Новини, 2017 год банки закончили с убытком в размере 24,4 млрд гривен преимущественно из-за четырех больших банков, включая национализированный Приватбанк.