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В 2017 убыток банков составил 24,4 млрд гривен из-за четырех больших банков, включая Приватбанк
11:24 21.02.2018 |
2017 год банки закончили с убытком в размере 24,4 млрд гривен преимущественно из-за четырех больших банков, включая национализированный Приватбанк.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Из-за значительных объемов отчислений в резервы, банковский сектор завершил год с убытком в 24,4 млрд гривен - преимущественно за счет четырех больших банков, в частности Приватбанка", - говорится в нем.
Количество убыточных банков за прошлый год сократилось до 18 из 33 в 2016 году.
Как и ожидал НБУ, в 2017 году операционный доход сектора увеличился на 10% в годовом измерении.
Окончательные показатели финансовой отчетности банков за 2017 год еще могут быть откорректированы до конца апреля после завершения годового аудита.
В целом за год депозиты населения выросли в гривне на 22,4%, в валюте - объемы не изменились.
Отмечается, что Приватбанк активно привлекал гривневые средства населения, Ощадбанк - валютные.
Депозиты корпораций в гривне выросли за год на 13,6%.
Валютные средства субъектов хозяйствования сократились на 10% в долларовом эквиваленте.
Несмотря на снижение процентных ставок в течение года, база фондирования оставалась стабильной - всего в 2017 году доля средств корпораций и населения в структуре обязательств выросла на 2.1 п.п. в 77,1%.
НБУ подчеркивает, что в 2017 году состояние банковского сектора улучшилось - после более трехлетнего кризиса, практически все ключевые показатели работы банков имели положительную динамику.
Банки ускорили кредитование населения и начали новое кредитование бизнеса.
Как сообщали Українські Новини, убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.
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