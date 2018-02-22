В 2017 убыток банков составил 24,4 млрд гривен из-за четырех больших банков, включая Приватбанк

2017 год банки закончили с убытком в размере 24,4 млрд гривен преимущественно из-за четырех больших банков, включая национализированный Приватбанк.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Из-за значительных объемов отчислений в резервы, банковский сектор завершил год с убытком в 24,4 млрд гривен - преимущественно за счет четырех больших банков, в частности Приватбанка", - говорится в нем.

Количество убыточных банков за прошлый год сократилось до 18 из 33 в 2016 году.

Как и ожидал НБУ, в 2017 году операционный доход сектора увеличился на 10% в годовом измерении.

Окончательные показатели финансовой отчетности банков за 2017 год еще могут быть откорректированы до конца апреля после завершения годового аудита.

В целом за год депозиты населения выросли в гривне на 22,4%, в валюте - объемы не изменились.

Отмечается, что Приватбанк активно привлекал гривневые средства населения, Ощадбанк - валютные.

Депозиты корпораций в гривне выросли за год на 13,6%.

Валютные средства субъектов хозяйствования сократились на 10% в долларовом эквиваленте.

Несмотря на снижение процентных ставок в течение года, база фондирования оставалась стабильной - всего в 2017 году доля средств корпораций и населения в структуре обязательств выросла на 2.1 п.п. в 77,1%.

НБУ подчеркивает, что в 2017 году состояние банковского сектора улучшилось - после более трехлетнего кризиса, практически все ключевые показатели работы банков имели положительную динамику.

Банки ускорили кредитование населения и начали новое кредитование бизнеса.

Как сообщали Українські Новини, убыток банков в 2016 году составил 159 млрд гривен.