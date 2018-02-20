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НБУ расширил объем обязательной для обнародования информации о банках
10:11 20.02.2018 |
Национальный банк расширил объем обязательной для обнародования информации о банках.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк продолжает работу над повышением прозрачности банковской системы.
С этой целью правление НБУ приняло решение о расширении перечня данных о финансовом состоянии банков и выполнения ими пруденциальных требований, подлежащих обнародованию на сайте Национального банка, а также интернет-страницах коммерческих банков Украины.
С марта Национальный банк начнет ежемесячную публикацию значений экономических (пруденциальных) нормативов и составляющих регулятивного капитала в разрезе отдельных банков.
Сейчас информация о нормативах публикуется по банковской системе в целом.
Первая публикация указанных данных в разрезе отдельных банков будет раскрывать показатели за февраль 2018 года.
Информация об этих показателях также будет публиковаться банками на своих сайтах ежемесячно, до 10 числа.
Также банки Украины начнут публикацию на своих сайтах оборотно-сальдовых балансов, информации о структуре кредитного портфеля в разрезе видов экономической деятельности, а также данных о качестве кредитного портфеля.
Оборотно-сальдовый баланс за отчетный месяц будет публиковаться до 25 числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь - до 1 февраля следующего года.
Данные с учетом корректирующих проводок за отчетный год должны быть опубликованы банками до 25 апреля года, следующего за отчетным.
Информация о распределении кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам, по классам должника за отчетный месяц должна публиковаться до 25 числа месяца, следующего за отчетным, за декабрь - до 1 февраля следующего года.
Данные о структуре кредитов субъектам хозяйствования по видам экономической деятельности публикуются ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
В сообщении отмечается, что указанные шаги будут способствовать увеличению транспарентности банков, что отвечает интересам инвесторов, кредиторов, вкладчиков, других клиентов банков.
Публикация определенных данных закреплена постановлением правления НБУ от 15 февраля 2018 №11 "Об установлении перечня информации, подлежащей обязательному опубликованию банками Украины".
Постановление вступает в силу 21 февраля.
Как сообщали Українські Новини, ранее Нацбанк начал обнародование данных относительно инфляционных ожиданий домохозяйств, предприятий, банков и финансовых аналитиков.
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