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НБУ обнародовал график работы банков в период праздников в течение 2018
10:48 14.02.2018 |
Национальный банк обнародовал график работы банков в период праздников в течение 2018 года.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.
Так, дни работы системы электронных платежей Национального банка переносятся: с 9 марта - на субботу, 3 марта; с понедельника, 30 апреля, - на субботу, 5 мая; с пятницы, 29 июня, - на субботу, 23 июня; с понедельника, 24 декабря, - на субботу, 22 декабря; с понедельника, 31 декабря, - на субботу, 29 декабря.
При необходимости 9 марта, 30 апреля, 29 июня, 24 и 31 декабря 2018 банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.
Также банки должны: сообщить клиентам о своем режиме работы в указанные дни; организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров рекомендует в 2018 году перенести 5 рабочих дней, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднований.
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