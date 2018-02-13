Минфин США лишил банк №2 в Латвии доступа к американской финансовой системе

Министерство финансов США во вторник закрыло ABLV Bank AS доступ к американской финансовой системе, сообщив, что второй по объему активов латвийский банк занимался отмыванием денег, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции.

В пресс-релизе ведомства латвийский банк обвиняют в связях с Северной Кореей и другими проблемными странами из списка ООН, а также в крупномасштабных незаконных операциях для контрагентов из Азербайджана, России и Украины.

"ABLV институционализировал отмывание денег, положив его в основу бизнес-практики банка", - говорится в результатах расследования Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина.

Финансовым учреждениям в США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV. Таким образом, де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg.

ABLV существует с 1993 года, работает под нынешним наименованием с 2011 года. Крупнейшим акционерам ABLV Bank - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис - напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.

На сайте ABLV отмечается, что он крупнейший независимый частный банк в Латвии. Swedbank, занимающий первое место в Латвии по объему активов, является подразделением шведской финкомпании.