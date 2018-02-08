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ФГВФЛ намерен инициировать повышение гарантированной суммы возмещения вкладов
15:06 08.02.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) будет инициировать повышение гарантированной суммы возмещения вкладов.
Об этом сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин в ходе пресс-конференции в четверг, передают Українські Новини.
"Мы бы хотели выйти на конец этого года с предложением об увеличении гарантированной суммы возмещения по вкладам физлиц. Но это будет зависеть от ряда факторов, в первую очередь от финансовой устойчивости фонда", - сказал он.
При этом Ворушилин не уточнил до какого уровня планируется повышение гарантированной суммы возмещения.
"Естественно мы не будем поднимать эту планку на 10 или 20 тысяч. Если выходить с предложением, то это должно быть хотя бы 300-400 тыс. гривен", - отметил он.
Последний раз Фонд гарантирования вкладов повысил размер компенсации вкладчикам ликвидируемых банков со 150 тыс. гривен до 200 тыс. летом 2012 года.
До этого в ноябре 2008 года сумма возмещения была повышена со 100 тыс. гривен до 150 тыс. гривен.
Как сообщали Українські Новини, в феврале 2017 Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что не планирует в ближайшее время увеличивать гарантированную сумму возмещения вкладов населения (на данный момент составляет 200 тыс. гривен).
В декабре 2017 Совет Национального банка рекомендовал Кабмину и правлению НБУ повысить гарантированную сумму возмещения вкладчикам с 200 до 500 тыс. гривен.
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