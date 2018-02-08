Норматив достаточности регулятивного капитала банков в декабре вырос на 0,75 п. п. до 16,10%

Норматив достаточности регулятивного капитала банков в декабре вырос на 0,75 процентных пункта с 15,35% до 16,10%.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в декабре вырос на 3,7 млрд гривен до 115,8 млрд гривен.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) снизился с 20,61% до 20,29% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился с 20,05% до 17,89% (норматив - не более 25%).

Мгновенная ликвидность в декабре выросла с 45,61% до 55,55% (норматив - не менее 20%), краткосрочная выросла с 96,52% до 98,37% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность выросла с 106,67% до 108,08% (норматив - не менее 40%).

В целом за год норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,41 п.п. с 12,69% до 16,10%.

Как сообщали Українські Новини, норматив достаточности регулятивного капитала банков в ноябре вырос на 0,32 процентных пункта с 15,03% до 15,35%.