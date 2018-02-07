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Активы ФГВФЛ в январе выросли на 6,1% до 15,2 млрд гривен
19:03 06.02.2018 |
Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в январе выросли на 6,1%, или на 881 млн гривен до 15,235 млрд гривен (на 1 февраля 2018 года).
Об этом свидетельствуют статистические данные фонда, передают Українські Новини.
В Фонд гарантирования вкладов по состоянию на 1 января входит 83 участника.
Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,924 млрд гривен (по состоянию на 1 января).
В 2017 году активы фонда сократились с 15,3 млрд гривен до 14,4 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы ФГВФЛ увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.
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