Финансовые новости
- |
- 07.02.18
- |
- 03:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Смолий поддержал действия Гонтаревой на посту главы НБУ
14:39 06.02.2018 |
И.о. председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий согласен с политикой Валерии Гонтаревой на этом посту. Об этом он рассказал на заседании фракции Радикальной партии в Верховной Раде сегодня, 6 февраля.
"Единолично никто не принимал решения о выведении банков с рынка. Все выведенные банки отправлялись в Фонд гарантирования либо из-за рисковой деятельности, либо из-за проблем с ликвидностью и капиталом. Все подобные решения принимались коллективно и для принятия всех решений были серьезные основания", - подчеркнул Смолий.
Вчера Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил проект постановления об увольнении Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении вместо нее Смолия.
Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей работе на посту председателя Нацбанка.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Нацбанка.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В январе международные резервы сократились на 2% до $18,4 млрд
|Рада разрешила НБУ создать кредитный реестр
|Волатильность на внешних рынках не закрывает Украине выход на долговой рынок в 2018г - инвестэксперты
|Почему Волкер опередил Тимошенко в Твиттере
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|6 февраля произошло самое крупное с начала 2018 года укрепление гривни
|Активы ФГВФЛ в январе выросли на 6,1% до 15,2 млрд гривен
|Рынок акций Украины 6 февраля снизился вслед за миром
|В январе международные резервы сократились на 2% до $18,4 млрд
|Депозитные ставки для физлиц 06.02.18
|Рада разрешила НБУ создать кредитный реестр
Это интересно
|Airbus провел первые успешные тесты летающего такси
|Huawei научит смарт-часы распознавать жесты на руке и в воздухе
|Литовского Иисуса в джинсах защитил Европейский суд по правам человека
|Вместе с падением цены биткоина значительно снизились комиссии за транзакции
|Uber запускает велопрокат
|Amazon стал самым дорогим брендом
|Экс-глава Lotus показал современную интерпретацию De Tomaso Pantera