Смолий поддержал действия Гонтаревой на посту главы НБУ

И.о. председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий согласен с политикой Валерии Гонтаревой на этом посту. Об этом он рассказал на заседании фракции Радикальной партии в Верховной Раде сегодня, 6 февраля.

"Единолично никто не принимал решения о выведении банков с рынка. Все выведенные банки отправлялись в Фонд гарантирования либо из-за рисковой деятельности, либо из-за проблем с ликвидностью и капиталом. Все подобные решения принимались коллективно и для принятия всех решений были серьезные основания", - подчеркнул Смолий.

Вчера Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил проект постановления об увольнении Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении вместо нее Смолия.

Гонтарева готова отчитаться в парламенте о своей работе на посту председателя Нацбанка.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в этом месяце назначит нового руководителя Нацбанка.