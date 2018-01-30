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США оштрафовали банки за махинации на рынке металлов
08:29 30.01.2018 |
Американские власти выдвинули уголовные обвинения трейдерам ряда крупнейших банков мира по обвинению в намеренных действиях по манипуляции биржевыми фьючерсами на рынке металлов.
Обвинения были выдвинуты против сотрудников немецкого Deutsche Bank, британского HSBC и швейцарского UBS - Минюст США, ФБР и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявили о том, что трейдеры регулярно отправляли заявки на покупку тех или иных активов на сырьевом рынке США и, не дожидаясь завершения сделки, отменяли свои ордеры. Подобная практика называется спуфингом (spoofing).
В сообщении CFTC отмечается, что предъявленный по данным обвинениям штраф для Deutsche Bank составляет $30 млн. UBS и HSBC были оштрафованы на $15 млн и $1,6 млн соответственно.
По данным американских властей, трейдеры данных банков участвовали в манипуляции фьючерсами на товарной бирже Comex (входит в состав Нью-Йоркской товарной биржи, NYMEX), которая специализируется на торговле золотом, серебром и другими драгоценными металлами в период с 2008 по 2014 гг.
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