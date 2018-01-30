США оштрафовали банки за махинации на рынке металлов

Американские власти выдвинули уголовные обвинения трейдерам ряда крупнейших банков мира по обвинению в намеренных действиях по манипуляции биржевыми фьючерсами на рынке металлов.

Обвинения были выдвинуты против сотрудников немецкого Deutsche Bank, британского HSBC и швейцарского UBS - Минюст США, ФБР и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявили о том, что трейдеры регулярно отправляли заявки на покупку тех или иных активов на сырьевом рынке США и, не дожидаясь завершения сделки, отменяли свои ордеры. Подобная практика называется спуфингом (spoofing).

В сообщении CFTC отмечается, что предъявленный по данным обвинениям штраф для Deutsche Bank составляет $30 млн. UBS и HSBC были оштрафованы на $15 млн и $1,6 млн соответственно.

По данным американских властей, трейдеры данных банков участвовали в манипуляции фьючерсами на товарной бирже Comex (входит в состав Нью-Йоркской товарной биржи, NYMEX), которая специализируется на торговле золотом, серебром и другими драгоценными металлами в период с 2008 по 2014 гг.