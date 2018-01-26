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По итогам 2017 года сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 9,862 млрд гривен
09:42 26.01.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в декабре поступления на счета ликвидируемых банков составили рекордные 1,54 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ, передают Українські Новини.
В течение декабря 2017 года на счета банков, которые ликвидируются, поступило 1,539 млрд гривен.
Это - рекордный показатель за прошедший год.
Наибольшая сумма по итогам месяца - 756,5 млн гривен - поступила от погашения ценных бумаг.
Еще 579,1 млн гривен получено от продажи активов ликвидируемых банков, 194,2 млн гривен - от погашения кредитов заемщиками, 10 млн гривен - в качестве арендной платы.
В общем по итогам 2017 года сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 9,862 млрд гривен.
Из них наибольшая сумма - 5,02 млрд гривен - получена от продажи активов ликвидируемых банков.
Еще 3,77 млрд гривен поступило от погашения кредитов заемщиками.
Кроме того, 957,1 млн гривен получено от погашения ценных бумаг, и 113,7 млн гривен - в качестве арендной платы.
В разрезе банков статистика поступлений от реализации активов выглядит так: 1,004 млрд гривен поступило от банка "Форум", 743,8 млн гривен - от Дельта Банка; 518,9 млн гривен от банка "Финансы и Кредит".
Что касается поступлений от погашения кредитов, то наибольшая сумма - 791,1 млн гривен - поступила на счет Дельта Банка; в Платинум Банк поступило 708,2 млн гривен; в ВБР - 645,1 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, ежемесячные данные о поступлении, в том числе в разрезе неплатежеспособных банков, публикуются на официальном сайте фонда в разделе "Информация о неплатежеспособных банках".
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