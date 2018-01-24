Совет финансовой стабильности одобрил инициативу досрочного погашения ФГВФЛ задолженности перед Минфином

Совет финансовой стабильности одобрил инициативу досрочного погашения Фондом гарантирования вкладов физических лиц задолженности перед Министерством финансов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина по результатам заседания совета, передают Українські Новини.

Во время заседания Совета по финансовой стабильности были обсуждены перспективы урегулирования ФГВФЛ задолженности перед госбюджетом.

В частности, для обеспечения возможности фонда в дальнейшем эффективно обслуживать долг по заимствованиям, которые были использованы для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков, ФГВФЛ предложил предоставить ему возможность возвращать средства Министерству финансов досрочно.

По результатам обсуждения была поддержана инициатива по досрочному погашению и принято решение, что с целью эффективного урегулирования данного вопроса необходимо принятие акта Кабинета Министров.

Как сообщали Українські Новини, финансовым планом Фонда гарантирования на 2018 год предусмотрено погашение своих обязательств в сумме более 15,3 млрд гривен, в том числе 5,2 млрд гривен - кредиты НБУ, 10,1 млрд гривен - кредиты Минфина.

Остаток задолженности Фонда гарантирования по полученным кредитам по состоянию на 15 января 2018 составляет 65,24 млрд гривен, в том числе: 5,68 млрд гривен задолженности по кредитам НБУ; 59,56 млрд гривен задолженность по векселям (перед Министерством финансов Украины).