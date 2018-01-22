Британия дала «зелёный свет» платежам через мессенджеры

Девять крупнейших банков Великобритания, которые обслуживают большую часть населения, больше не будут блокировать финансовые операции сторонних компаний. Новые правила фактически разрешают платежи через мессенджеры.

В рамках директивы под названием «Банковское обслуживание в открытом формате» станет намного проще сравнивать и менять банки. С разрешения клиентов финансовые институты могут предоставлять их персональные данные другим компаниям. Это означает, что сторонние организации смогут осуществлять платежи от лица клиентов или управлять их финансами.

Это открывает новые возможности для таких компаний, как Facebook и Google, которые давно пытались получить доступ к банковским операциям. Facebook сможет осуществлять денежные переводы в Великобритании через WhatsApp, как это уже происходит в других странах. Google Pay сможет когда-нибудь использоваться так же свободно, как и в США, где пользователи платят за путешествия с помощью приложений, например, Airbnb, или совершают покупки в магазинах.

По сообщению Wired, ранее для получения доступа к счёту или данным транзакции Facebook и Google приходилось заключать соглашения с банками Великобритании напрямую, что значительно ограничивало их возможности.

Теперь денежные переводы можно будет осуществлять с помощью мессенджера WhatsApp. Для этого не придётся открывать банковское приложение и вводить свои реквизиты. Эта новая директива позволит технологическим компаниям и стартапам стать реальными конкурентами банкам и другим крупным участникам финансового рынка.