Visa подготовила банковские карты со встроенным дактилоскопическим сканером

Механизм биометрической идентификации пользователя путём сличения отпечатка его пальца является сегодня простым и надёжным способом, чтобы ограничить доступ к смартфону посторонним лицам. Обойти такую защиту, не заполучив папиллярный узор владельца гаджета, считается невозможным. А потому биометрическим системам отвели роль механизма для подтверждения платежей, открывшего доступ к безопасному шоппингу.

Биометрическое распознавание по отпечатку пальца пришло на «USB-флешки», его можно встретить в дверных смарт-замках и даже чемоданах. Дактилоскопическим сканерам находят применение там, где дорожат конфиденциальностью и заинтересованы в препятствовании доступа извне. Данная технология, обязанная своей популярностью смартфонам, в скором времени охватит и непосредственно сам банковский «пластик».

Так, Visa приступила к выпуску пластиковых карт нового типа, оплата которыми не требует ни ввод пин-кода, ни подпись на чеке. В них будет интегрирован сканер отпечатка пальца, идентичный по своим размерам чипам платёжных карт EMV-стандарта. Принцип работы кредитной или дебетовой карты Visa ля подтверждения личности владельца карты и последующей транзакции денежных средств достаточно поднести палец к сканерсо встроенным дактилоскопическим модулем предельно прост. Ду. Если система идентифицировала вас верно, то крохотный индикатор на карте загорится зелёным светом. Рисунок отпечатка пальца будет храниться в зашифрованном виде только на банковском «пластике» и нигде более.

«Это быстро и просто. На проверку личности требуется меньше секунды», - резюмировал первый вице-президент Visa Марк Нельсен (Mark Nelsen).

Первая партия высокотехнологичных карт Visa уже на этой неделе поступит в распоряжение Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus.