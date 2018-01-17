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Фонд гарантирования вкладов сократил задолженность пред НБУ на 800 миллионов
10:27 17.01.2018 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц досрочно погасил 800 миллионов гривен задолженности по кредитам Национального банка, уменьшив ее до 5,68 миллиарда.
Об этом сообщается на официальном сайте Фонда.
Как говорится в сообщении, с августа прошлого года это уже четвертое досрочное погашение кредитов НБУ на общую сумму 2,8 млрд грн.
В ближайшие недели Фонд планирует согласовать с Министерством финансов пакет документов о порядке досрочного погашения своих вексельных обязательств.
Финансовый план ФГВФЛ на 2018 год предусматривает погашение обязательств в сумме более 15,3 млрд грн, в том числе 5,2 млрд грн кредитов НБУ и 10,1 млрд грн - кредитов Минфина.
Остаток задолженности Фонда гарантирования по полученным кредитам по состоянию на 15 января составляет 65,24 млрд грн, в том числе 5,68 млрд задолженности по кредитам НБУ, 59,56 млрд грн - задолженность по векселям (перед Минфином).
Как сообщалось, по состоянию на 1 декабря 2017 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 89 банков-участников.
Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 декабря составляла 14,6 млрд грн.
Поступления в Фонд от регулярного сбора за период январь-ноябрь 2017 года составили 3,315 млрд грн.
Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 декабря 2017 года составила 87,7 млрд грн.
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