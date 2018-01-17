Фонд гарантирования вкладов сократил задолженность пред НБУ на 800 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц досрочно погасил 800 миллионов гривен задолженности по кредитам Национального банка, уменьшив ее до 5,68 миллиарда.

Об этом сообщается на официальном сайте Фонда.

Как говорится в сообщении, с августа прошлого года это уже четвертое досрочное погашение кредитов НБУ на общую сумму 2,8 млрд грн.

В ближайшие недели Фонд планирует согласовать с Министерством финансов пакет документов о порядке досрочного погашения своих вексельных обязательств.

Финансовый план ФГВФЛ на 2018 год предусматривает погашение обязательств в сумме более 15,3 млрд грн, в том числе 5,2 млрд грн кредитов НБУ и 10,1 млрд грн - кредитов Минфина.

Остаток задолженности Фонда гарантирования по полученным кредитам по состоянию на 15 января составляет 65,24 млрд грн, в том числе 5,68 млрд задолженности по кредитам НБУ, 59,56 млрд грн - задолженность по векселям (перед Минфином).

Как сообщалось, по состоянию на 1 декабря 2017 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 89 банков-участников.

Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 декабря составляла 14,6 млрд грн.

Поступления в Фонд от регулярного сбора за период январь-ноябрь 2017 года составили 3,315 млрд грн.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 декабря 2017 года составила 87,7 млрд грн.