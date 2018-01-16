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Активы ФГВФЛ в декабре сократились на 1,7% до 14,4 млрд гривен
12:52 15.01.2018 |
Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в декабре сократились на 1,7%, или на 252 млн гривен до 14,354 млрд гривен (на 1 января 2018 года).
Об этом свидетельствуют статистические данные фонда, передают Українські Новини.
В Фонд гарантирования вкладов по состоянию на 1 января входит 83 участника.
Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,705 млрд гривен (по состоянию на 1 декабря).
В 2017 году активы фонда сократились с 15,3 млрд гривен до 14,4 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы ФГВФЛ увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.
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