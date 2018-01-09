НБУ сохранил критерии распределения банков на группы на 2018

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины определил критерии для отдельных групп банков на 2018 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

Согласно решению от 29 декабря 2017 года №444, предусмотрены следующие группы: банки с государственной долей (5 банков), банки иностранных банковских групп (23 банка) и банки с частным капиталом (54 банка).

Банки с государственной долей - банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка; банки иностранных банковских групп - банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам; банки с частным капиталом - банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия один или несколько частных инвесторов, которые прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка.

Такое распределение Национальный банк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы.

Как сообщали Українські Новини, в декабре Национальный банк уточнил составляющие расчета регулятивного и уставного капитала банковской группы.