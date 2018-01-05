НБУ не согласовал Кабмину перечисление 50,5 млрд гривен прибыли в госбюджет-2018

Национальный банк не согласовал Кабинету Министров увеличение перечисления им прибыли с 47,8 млрд гривен до 50,5 млрд гривен в государственный бюджет 2018 года.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

"Новая цифра прибыли к перечислению в бюджет на уровне 50,5 млрд гривен не согласовывалась с Национальным банком", - сообщили в пресс-службе.

В Нацбанке напомнили, что распределение прибыли к перечислению происходит после утверждения внешним аудитом и советом НБУ годового финансового отчета.

"Окончательная фактическая сумма прибыли НБУ распределению в госбюджет-2018 по результатам полного 2017 года будет определена и подтверждена в аудированной отчетности НБУ за 2017, которая будет опубликована в апреле 2018 года. Она зависит от многих факторов на конец 2017 года, в частности от объема денежно-кредитных обязательств НБУ, обменного курса, качества активов и тому подобное", - отметили в центральном банке.

В проекте госбюджета, который был принят в первом чтении, было предусмотрено перечисление Нацбанком 47,8 млрд гривен прибыли, тогда как ко второму чтению сумма увеличилась до 49,5 млрд гривен.

В опубликованном законе о госбюджете-2018 цифра снова увеличилась до 50,5 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году НБУ перечислил 44,4 млрд гривен прибыли.