НБУ изменил порядок лицензирования банков

Национальный банк внес изменения в положение о порядке регистрации и лицензирования банков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора, передают Українськi Новини.

В частности, изменения определяют случаи, в которых допускается приобретение или увеличение лицом существенного участия в банке без предварительного согласования с НБУ, а также установлен порядок согласования фактического приобретения или увеличения существенного участия для таких случаев.

Поэтому для лиц, которые по объективным причинам не имеют возможности получить согласование НБУ до фактического приобретения или увеличения существенного участия в банке (например, в случае получения ими наследства), будет существовать специальный правовой механизм легализации их статуса как владельцев существенного участия в банке.

В то же время Национальный банк ужесточил требования к лицам, которые в результате приобретения или увеличения существенного участия становятся контроллерами банков, а именно: определено, что обязательным условием для согласования приобретения таким лицом контроля над банком, который нуждается в дополнительной капитализации, является подтверждение им источников происхождения средств, которые будут направляться на такую капитализацию.

Кроме того, установлена обязанность лица подать в НБУ трехлетний бизнес-план деятельности банка, указав в нем, в том числе, потребность в дальнейшей капитализации банка и источники ее финансирования.

Благодаря новым требованиям НБУ сможет уже на стадии согласования существенного участия понимать планы приобретателя по развитию банка.

Также регулятор сможет оценить заранее его возможности предоставлять банку финансовую поддержку в будущем.

С целью обеспечения потребностей лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения определено, что банки должны придерживаться нормативов по вопросам создания беспрепятственной жизненной среды для таких групп населения при открытии своих обособленных подразделений.

Банки также смогут начинать новый вид деятельности или предоставление нового вида финансовых услуг в случае, если их осуществление не ограничивается соответствующим решением о применении меры воздействия и не приведет к негативным последствиям для банка, его кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, во исполнение требований закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями" из положения исключены нормы о представлении в Национальный банк документов, заверенных оттисками печатей, и требования по нотариальному заверению верности копии документа, если такое требование не установлено законом.

Указанные изменения внесены постановлением правления НБУ є146 от 28 декабря 2017 года "Об утверждении изменений к положению о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений", которая вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.