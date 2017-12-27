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ФГВФЛ в ноябре реализовал активы банков на 383,4 млн грн
19:44 26.12.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в ноябре 2017 года реализовал активы банков, находящихся в его управлении, на сумму 383,4 млн грн, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.
Согласно сообщению, кроме того, 193 млн грн поступило в результате погашения кредитов заемщиками, 43,3 млн грн - от погашения ценных бумаг, 9,9 млн грн - в качестве арендной платы.
В целом за 11 месяцев 2017 года общая сумма поступлений составила 8,322 млрд грн, в том числе 4,441 млрд грн - от продажи активов, 3,577 млрд грн- от погашения кредитов; 200,5 млн грн - от погашения ценных бумаг; 103,7 млн грн - в качестве арендной платы.
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