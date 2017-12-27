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В ноябре активы банков выросли на 0,5% до 1,28 трлн гривен
16:54 26.12.2017 |
В ноябре активы коммерческих банков выросли на 0,5% до 1,283 трлн гривен по сравнению с октябрем.
Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, передают Українські Новини.
По состоянию на 1 ноября активы работающих банков составляли 1,277 трлн гривен, а к 1 декабря они увеличились до 1,283 трлн гривен (на 1 января - 1,256 трлн гривен).
При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,756 трлн гривен.
Объем предоставленных кредитов за ноябрь увеличился на 16 млн гривен до 1,007 трлн гривен.
Обязательства банков за этот период увеличились на 5,4 млрд гривен, или на 0,5% до 1,112 трлн гривен, капитал банков увеличился на 332 млн гривен, или на 0,2% до 170,4 млрд гривен.
Количество банков за месяц сократилось с 88 до 86 (на 1 января - 96 банков).
Как сообщали Українські Новини, в октябре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,68 п.п. до 55,75% по сравнению с сентябрем.
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